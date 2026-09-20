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Электромассажер Kitfort КТ-2905 купить с доставкой в Москве
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Электромассажер Kitfort КТ-2905

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Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 1
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 2
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 3
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 4
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 5
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 6
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 7
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 8
Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 1
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 2
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 3
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 4
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 5
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 6
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 7
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 8
  • Электромассажер Kitfort КТ-2905 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576791
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Массажер для тела
Материал
текстиль, полиуретан
Назначение
для шеи, для спины, для стоп, для любой части тела
Питание от сети
да
Работа от прикуривателя (в автомобиле)
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
роликовый массаж, подогрев
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х18
Вес, кг.
1

Описание товара Электромассажер Kitfort КТ-2905

Электромассажёр для шеи и плеч Kitfort КТ-2905 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, электромассажёр устраняет стресс и затекание мышц. Пользоваться им можно дома, в офисе и даже в автомобиле. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлинённых ручек. У КТ-2905 есть функция инфракрасного прогрева, а также таймер с автоматическим отключением после 15-минутного сеанса. Инфракрасный прогрев улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышается эффективность массажа. Удобная панель управления располагается на ручке электромассажёра. У КТ-2905 предусмотрены 3 скорости разминающего массажа, а также выбор направления вращения роликов. Массажёр КТ-2905 прекрасно справится с массажем поясницы и живота. Почувствуйте расслабление после долгого дня! Прибор также подойдёт для массажа бёдер и стоп. 15-минутного сеанса вполне достаточного для снятия усталости. Корпус электромассажёра можно чистить ворсовой щёткой. Кожух прибора съёмный, на молнии. Массажные ролики также легко чистятся мягкой тканью с микрофиброй. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Отзывы о товаре Электромассажер Kitfort КТ-2905




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Массажер для тела
Материал
текстиль, полиуретан
Назначение
для шеи, для спины, для стоп, для любой части тела
Питание от сети
да
Работа от прикуривателя (в автомобиле)
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
роликовый массаж, подогрев
Страна производитель
Китай
Описание
Электромассажёр для шеи и плеч Kitfort КТ-2905 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, электромассажёр устраняет стресс и затекание мышц. Пользоваться им можно дома, в офисе и даже в автомобиле. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлинённых ручек. У КТ-2905 есть функция инфракрасного прогрева, а также таймер с автоматическим отключением после 15-минутного сеанса. Инфракрасный прогрев улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышается эффективность массажа. Удобная панель управления располагается на ручке электромассажёра. У КТ-2905 предусмотрены 3 скорости разминающего массажа, а также выбор направления вращения роликов. Массажёр КТ-2905 прекрасно справится с массажем поясницы и живота. Почувствуйте расслабление после долгого дня! Прибор также подойдёт для массажа бёдер и стоп. 15-минутного сеанса вполне достаточного для снятия усталости. Корпус электромассажёра можно чистить ворсовой щёткой. Кожух прибора съёмный, на молнии. Массажные ролики также легко чистятся мягкой тканью с микрофиброй. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Отзывы


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