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Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый) купить с доставкой в Москве
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Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый)

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Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
ZTE Blade L9
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
250 руб.  920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый)
250 руб. -73%
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
ZTE Blade L9
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
15

Описание товара Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый)

Чехлы для телефонов RED LINE — это стильное и надежное решение для защиты вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона и пластика, эти бамперы обеспечивают долговечную защиту от царапин, ударов и других повреждений. Бренд Red Line славится своим вниманием к деталям и современному дизайну, что делает чехлы не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Легкий, но прочный материал гарантирует, что ваш телефон будет в безопасности, сохраняя его первоначальный вид. Благодаря точной подгонке чехлы RED LINE обеспечивают легкий доступ ко всем портам и кнопкам, не увеличивая значительно размер устройства. Выберите чехол от Red Line — и ваш телефон всегда будет под надежной защитой.

Отзывы о товаре Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
ZTE Blade L9
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов RED LINE — это стильное и надежное решение для защиты вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона и пластика, эти бамперы обеспечивают долговечную защиту от царапин, ударов и других повреждений. Бренд Red Line славится своим вниманием к деталям и современному дизайну, что делает чехлы не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Легкий, но прочный материал гарантирует, что ваш телефон будет в безопасности, сохраняя его первоначальный вид. Благодаря точной подгонке чехлы RED LINE обеспечивают легкий доступ ко всем портам и кнопкам, не увеличивая значительно размер устройства. Выберите чехол от Red Line — и ваш телефон всегда будет под надежной защитой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный Red Line Ultimate для ZTE Blade L9 (бирюзовый) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 250 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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