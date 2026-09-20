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Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) купить с доставкой в Москве
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Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017)

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Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 1
Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 2
Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 3
Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 4
Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные лампы
  • Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 1
  • Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 2
  • Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 3
  • Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 4
  • Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 390 руб.  2 322 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575166
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умные лампы
Дополнительно
матовая колба
Комплектация
документация
Напряжение, В
220-240
Особенности
степень защиты IP40
Световой поток
430
Цветовая температура
2700 К, 6500 К
Цоколь
E14
Энергопотребление
4.8 Вт
Регулировка цвета (поддержка RGB)
Да
Голосовой помощник
Алиса
Экосистема
Яндекс
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Wi-Fi
Приложение для управления
Яндекс
Срок службы лампы (при 50% яркости)
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
10

Описание товара Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017)

Умная лампочка Яндекс E14 YNDX-00017 — приятное дополнение к системе умного дома. Данное устройство обладает достаточно богатым функционалом. Лампа подключается по Wi-Fi через приложение Яндекс и может управляться с помощью голосового помощника Алисы, поэтому каждый со смартфоном или планшетом в руках сможет удаленно управлять цветовой температурой от 2700 до 6500 К, и настраивать сценарии работы при определенных условиях. Светодиодная лампа также может работать с другими устройствами умного дома Яндекс, такими как, «умная» розетка или «умная» колонка. Лампочка потребляет всего 4.8 Вт и вкручивается в стандартный цоколь E14.

Отзывы о товаре Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017)




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умные лампы
Дополнительно
матовая колба
Комплектация
документация
Напряжение, В
220-240
Особенности
степень защиты IP40
Световой поток
430
Цветовая температура
2700 К, 6500 К
Цоколь
E14
Энергопотребление
4.8 Вт
Регулировка цвета (поддержка RGB)
Да
Голосовой помощник
Алиса
Развернуть
Экосистема
Яндекс
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Wi-Fi
Приложение для управления
Яндекс
Срок службы лампы (при 50% яркости)
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Умная лампочка Яндекс E14 YNDX-00017 — приятное дополнение к системе умного дома. Данное устройство обладает достаточно богатым функционалом. Лампа подключается по Wi-Fi через приложение Яндекс и может управляться с помощью голосового помощника Алисы, поэтому каждый со смартфоном или планшетом в руках сможет удаленно управлять цветовой температурой от 2700 до 6500 К, и настраивать сценарии работы при определенных условиях. Светодиодная лампа также может работать с другими устройствами умного дома Яндекс, такими как, «умная» розетка или «умная» колонка. Лампочка потребляет всего 4.8 Вт и вкручивается в стандартный цоколь E14.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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