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Характеристики
Тип товара
Умные лампы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 390 руб.
2 322
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575166
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Описание товара Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017)
Умная лампочка Яндекс E14 YNDX-00017 — приятное дополнение к системе умного дома. Данное устройство обладает достаточно богатым функционалом. Лампа подключается по Wi-Fi через приложение Яндекс и может управляться с помощью голосового помощника Алисы, поэтому каждый со смартфоном или планшетом в руках сможет удаленно управлять цветовой температурой от 2700 до 6500 К, и настраивать сценарии работы при определенных условиях. Светодиодная лампа также может работать с другими устройствами умного дома Яндекс, такими как, «умная» розетка или «умная» колонка. Лампочка потребляет всего 4.8 Вт и вкручивается в стандартный цоколь E14.
Умная лампочка Яндекс E14 YNDX-00017 — приятное дополнение к системе умного дома. Данное устройство обладает достаточно богатым функционалом. Лампа подключается по Wi-Fi через приложение Яндекс и может управляться с помощью голосового помощника Алисы, поэтому каждый со смартфоном или планшетом в руках сможет удаленно управлять цветовой температурой от 2700 до 6500 К, и настраивать сценарии работы при определенных условиях. Светодиодная лампа также может работать с другими устройствами умного дома Яндекс, такими как, «умная» розетка или «умная» колонка. Лампочка потребляет всего 4.8 Вт и вкручивается в стандартный цоколь E14.
Умная лампочка Яндекс E14 (YNDX-00017) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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