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Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный купить с доставкой в Москве
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Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный

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Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 1
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 2
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 3
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 4
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 5
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 6
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 7
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 8
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 1
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 2
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 3
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 4
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 5
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 6
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 7
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 8
  • Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 490 руб.  4 770 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
3 490 руб. -27%
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
крепеж, крючок, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
56x28x25
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
112

Описание товара Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный

Аксессуары Inspire V2.0 в матовом черном цвете – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
крепеж, крючок, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
56x28x25
Страна производитель
Германия
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 в матовом черном цвете – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный – стоимость товара 3490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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