Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B
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Характеристики
Описание товара Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), синяя TCР-20B
Сумка-холодильник биосталь дискавери в цвете «Морской синий» создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью. Сумка-холодильник биосталь дискавери оснащена замком-молнией с термо, брызго защитой и дополнительными сетчатыми карманами снаружи сумки. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы сумку-холодильник биосталь дискавери было удобно носить: мягкие, но прочные ремни на сумке такой длины, чтобы вы могли носить её не только в руках, но и на плече. Все ручки дополнительно прошиты до самого основания сумки, чтобы исключить любую возможность разрыва. Благодаря продуманной конструкции, сумка легко складывается для хранения. В разложенном виде, даже пустая сумка превосходно держит форму. Внутренний объем сумки – 20 литров. Слой изоляции составляет 40 мм. Время сохранения холода - 72 часа.
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