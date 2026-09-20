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Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный купить с доставкой в Москве
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Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный

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Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный - фото 1
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеопанель
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный - фото 1
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572945
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеопанель
Цвет
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х2
Вес, г.
500

Описание товара Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный

Накладная видеопанель FALCON EYE AVC-305 – это недорогое и надежное решений для системы безопасности вашего дома. Устройство совместимо практически со всеми моделями современных домофонов. Оно легко в подключении и установке. При этом панель отличается компактным размером и стильным дизайном металлического корпуса, имитирующего медную чеканку. Видеопанель FALCON EYE AVC-305 с цветной камерой предусматривает типовое 4-проводное подключение. Модель оснащена ИК-подсветкой и в условиях слабого или полного отсутствия освещения переходит в режим черно-белого изображения. В комплект поставки входит полный набор крепежных элементов, декоративных заглушек, козырек, защищающий от осадков, а также уголок для установки панели под углом 30 градусов.

Отзывы о товаре Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеопанель
Цвет
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Накладная видеопанель FALCON EYE AVC-305 – это недорогое и надежное решений для системы безопасности вашего дома. Устройство совместимо практически со всеми моделями современных домофонов. Оно легко в подключении и установке. При этом панель отличается компактным размером и стильным дизайном металлического корпуса, имитирующего медную чеканку. Видеопанель FALCON EYE AVC-305 с цветной камерой предусматривает типовое 4-проводное подключение. Модель оснащена ИК-подсветкой и в условиях слабого или полного отсутствия освещения переходит в режим черно-белого изображения. В комплект поставки входит полный набор крепежных элементов, декоративных заглушек, козырек, защищающий от осадков, а также уголок для установки панели под углом 30 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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