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Термометр электронный Beurer FT15/1 белый купить с доставкой в Москве
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Термометр электронный Beurer FT15/1 белый

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Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 3
Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 4
Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 5
Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 6
Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 1
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 2
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 3
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 4
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 5
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 6
  • Термометр электронный Beurer FT15/1 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572276
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Время измерения, мин.
0.17
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
подмышечный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Термометр электронный Beurer FT15/1 белый

Термометр BEURER FT15/1 электронный, белыйМедицинский электронный экспресс термометр от немецкого бренда BEURER для контактного измерения температуры. Термометр прост в применении и позволяет проводить измерения ректально, орально и подмышечно (наиболее длительный и неточный способ, не рекомендован врачами); результат измерения отображается на дисплее. Вы можете определять температуру в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта. Длительность измерения около 10 секунд! У BEURER FT15 гибкий измерительный наконечник. Сразу после включения термометр проводит самотестирование в течение 2 сек. Если измеряемая температура выше 37,8 градусов, звучит акустическая сигнализация: короткие сигналы в течение 10 сек. BEURER FT15 имеет водонепроницаемый корпус, который можно дезинфицировать. Выключение термометра производится автоматически, через 10 мин. после завершения измерения.Термометр не содержит ртути, без стеклянных элементов, имеется защитный чехол .О завершении измерения термометр информирует звуковым сигналом, сохраняет результат последнего измерения.Точность измерения ±0,1 градуса (в диапазоне от 35,5 до 42 градусов)Точность измерения ±0,2 градуса (в диапазоне от 32 до 35,4 градусов и от 42,1 до 42,9 градусов), индикатор низкого заряда батарейки.Батарейка (1 x 1,5 В LR41) входит в комплект.



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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Время измерения, мин.
0.17
Гибкий наконечник
да
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.1
Производство
Китай
Способы измерения
подмышечный, оральный, ректальный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Термометр BEURER FT15/1 электронный, белыйМедицинский электронный экспресс термометр от немецкого бренда BEURER для контактного измерения температуры. Термометр прост в применении и позволяет проводить измерения ректально, орально и подмышечно (наиболее длительный и неточный способ, не рекомендован врачами); результат измерения отображается на дисплее. Вы можете определять температуру в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта. Длительность измерения около 10 секунд! У BEURER FT15 гибкий измерительный наконечник. Сразу после включения термометр проводит самотестирование в течение 2 сек. Если измеряемая температура выше 37,8 градусов, звучит акустическая сигнализация: короткие сигналы в течение 10 сек. BEURER FT15 имеет водонепроницаемый корпус, который можно дезинфицировать. Выключение термометра производится автоматически, через 10 мин. после завершения измерения.Термометр не содержит ртути, без стеклянных элементов, имеется защитный чехол .О завершении измерения термометр информирует звуковым сигналом, сохраняет результат последнего измерения.Точность измерения ±0,1 градуса (в диапазоне от 35,5 до 42 градусов)Точность измерения ±0,2 градуса (в диапазоне от 32 до 35,4 градусов и от 42,1 до 42,9 градусов), индикатор низкого заряда батарейки.Батарейка (1 x 1,5 В LR41) входит в комплект.


Смотрите также: Тонометры
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