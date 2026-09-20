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Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571902
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Описание товара Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 – стильный гаджет с интересным дизайном, измеряющий температуру и влажность в помещении. Он станет хорошим подарком любителю умной техники для дома, пригодится в городской квартире, на даче и в поездках. С ним вы сможете контролировать ключевые метеопараметры, вовремя получать информацию о повышенной влажности или чрезмерной сухости воздуха, а также узнавать прогноз погоды на ближайшее время. Levenhuk Wezzer BASE L60 не требует подключения к сети и прокладки проводов по квартире, так как работает от батарейки. Помимо значений влажности и температуры, на экран прибора выводится одна из пяти иконок прогноза погоды. Верхняя часть экрана отведена под часы, крупные цифры хорошо различимы с большого расстояния. Элегантный прибор отлично заменит собой настольные часы-будильник на прикроватной тумбочке. Сигнал будильника можно отложить одним нажатием кнопки – он зазвучит повторно через 5 минут.
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 – стильный гаджет с интересным дизайном, измеряющий температуру и влажность в помещении. Он станет хорошим подарком любителю умной техники для дома, пригодится в городской квартире, на даче и в поездках. С ним вы сможете контролировать ключевые метеопараметры, вовремя получать информацию о повышенной влажности или чрезмерной сухости воздуха, а также узнавать прогноз погоды на ближайшее время. Levenhuk Wezzer BASE L60 не требует подключения к сети и прокладки проводов по квартире, так как работает от батарейки. Помимо значений влажности и температуры, на экран прибора выводится одна из пяти иконок прогноза погоды. Верхняя часть экрана отведена под часы, крупные цифры хорошо различимы с большого расстояния. Элегантный прибор отлично заменит собой настольные часы-будильник на прикроватной тумбочке. Сигнал будильника можно отложить одним нажатием кнопки – он зазвучит повторно через 5 минут.
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