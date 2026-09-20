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Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 купить с доставкой в Москве
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Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60

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Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 1
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 2
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 3
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 4
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 5
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 1
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 2
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 3
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 4
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 5
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571902
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Выносной датчик
нет
Дисплей
есть
Дополнительные функции
будильник, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
нет
Питание
1 х CR2032
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
250

Описание товара Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60

Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 – стильный гаджет с интересным дизайном, измеряющий температуру и влажность в помещении. Он станет хорошим подарком любителю умной техники для дома, пригодится в городской квартире, на даче и в поездках. С ним вы сможете контролировать ключевые метеопараметры, вовремя получать информацию о повышенной влажности или чрезмерной сухости воздуха, а также узнавать прогноз погоды на ближайшее время. Levenhuk Wezzer BASE L60 не требует подключения к сети и прокладки проводов по квартире, так как работает от батарейки. Помимо значений влажности и температуры, на экран прибора выводится одна из пяти иконок прогноза погоды. Верхняя часть экрана отведена под часы, крупные цифры хорошо различимы с большого расстояния. Элегантный прибор отлично заменит собой настольные часы-будильник на прикроватной тумбочке. Сигнал будильника можно отложить одним нажатием кнопки – он зазвучит повторно через 5 минут.

Отзывы о товаре Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Выносной датчик
нет
Дисплей
есть
Дополнительные функции
будильник, часы, гигрометр, термометр
Измерение температуры (OUT)
нет
Питание
1 х CR2032
Страна производитель
Китай
Описание
Термогигрометр Levenhuk Wezzer BASE L60 – стильный гаджет с интересным дизайном, измеряющий температуру и влажность в помещении. Он станет хорошим подарком любителю умной техники для дома, пригодится в городской квартире, на даче и в поездках. С ним вы сможете контролировать ключевые метеопараметры, вовремя получать информацию о повышенной влажности или чрезмерной сухости воздуха, а также узнавать прогноз погоды на ближайшее время. Levenhuk Wezzer BASE L60 не требует подключения к сети и прокладки проводов по квартире, так как работает от батарейки. Помимо значений влажности и температуры, на экран прибора выводится одна из пяти иконок прогноза погоды. Верхняя часть экрана отведена под часы, крупные цифры хорошо различимы с большого расстояния. Элегантный прибор отлично заменит собой настольные часы-будильник на прикроватной тумбочке. Сигнал будильника можно отложить одним нажатием кнопки – он зазвучит повторно через 5 минут.
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Доставка
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