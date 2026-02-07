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Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 купить с доставкой в Москве
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Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300

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Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 1
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 2
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 3
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 4
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 5
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 6
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 7
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 8
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 9
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ванна ультразвуковая
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 1
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 2
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 3
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 4
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 5
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 6
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 7
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 8
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 9
  • Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 540 руб.  5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571166
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Характеристики

Бренд
CODYSON
Тип товара
Ванна ультразвуковая
Материал
пластик
Мощность, Вт
55
Объем, мл
0.8
Особенности
бесшумная работа
Применение
очистка предметов
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х17
Вес, кг.
1.62

Описание товара Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300

Ультразвуковые ванны CODYSON – это надежное и эффективное решение для качественной очистки различных предметов. С весом всего 1,27 кг, эти устройства идеально подходят для использования как в домашних условиях, так и в профессиональных средах. Благодаря мощности в 55 Вт, ванны обеспечивают оптимальную эффективность очистки, достигая труднодоступных мест и удаляя даже самые стойкие загрязнения. Бренд CODYSON известен своим вниманием к качеству и инновационным технологиям, что гарантирует долгий срок службы и надежность их ультразвуковых ванн. Компактный объем 0,8 мл делает устройство удобным для хранения и использования, не занимая много места. Ультразвуковые ванны CODYSON идеально подходят для очистки ювелирных изделий, часов, очков, dental-инструментов и других мелких предметов, требующих бережного обращения. Сочетание передовых технологий и простоты использования делает их незаменимым инструментом для тех, кто ценит чистоту и качество.

Отзывы о товаре Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пробовал очищать очки, не идеально, но становятся чище. Ремешок для умного браслета очистить не удалось, но он плетёный и грязь видимо сильно въелась. Шумит не сильно.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Саня

Достоинства:


Комментарий:
симпатичная в использовании пока не была..на вид надежная
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Мою в ней велосипедную цепь и подшипники кареток и не только, вообщем всё гуд
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Виктор Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Скажите, пузырьки должны быть видны? А то прибор шумит, а пузырьки не вижу, как много их должно быть?
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный , даже могу сказать очень стильный, посмотрим как в работе Дополню отзыв попозже
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пользовалась. упаковано хорошо.в сборке все на месте. заказ пришел быстро. в меру шумный.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь! Хорошо отмывает золото и фрезы. Золото блестит. Сама ванночка не большая, компактная и удобная в хранении и использовании.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее был другой, сгорел. Этот значительно лучше, оценил по чистке очков. В старом чистил 5 минут и это был не конец. Здесь же даже три минуты много. По некоторым оценкам здесь двойной пьезокристалл, что увеличивает живучесть.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная штука! Почистила украшения и часы - 5 минут и все блестит сияет! Восторг! Я при чистке заливала теплую воду и добавляла пару капель средства для мытья посуды. Мне показалось, что так работает круче. Украшения с жемчугом по чистке не пострадали.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная УЗ-ванна, отлично справляется со своей работой. Очищает старую краску
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
На фото разница после одной 8-минутной чистки, очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Для чистки мелочи пойдёт. Цепочки, очки, небольшие платы.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CODYSON
Тип товара
Ванна ультразвуковая
Материал
пластик
Мощность, Вт
55
Объем, мл
0.8
Особенности
бесшумная работа
Применение
очистка предметов
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Ультразвуковые ванны CODYSON – это надежное и эффективное решение для качественной очистки различных предметов. С весом всего 1,27 кг, эти устройства идеально подходят для использования как в домашних условиях, так и в профессиональных средах. Благодаря мощности в 55 Вт, ванны обеспечивают оптимальную эффективность очистки, достигая труднодоступных мест и удаляя даже самые стойкие загрязнения. Бренд CODYSON известен своим вниманием к качеству и инновационным технологиям, что гарантирует долгий срок службы и надежность их ультразвуковых ванн. Компактный объем 0,8 мл делает устройство удобным для хранения и использования, не занимая много места. Ультразвуковые ванны CODYSON идеально подходят для очистки ювелирных изделий, часов, очков, dental-инструментов и других мелких предметов, требующих бережного обращения. Сочетание передовых технологий и простоты использования делает их незаменимым инструментом для тех, кто ценит чистоту и качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пробовал очищать очки, не идеально, но становятся чище. Ремешок для умного браслета очистить не удалось, но он плетёный и грязь видимо сильно въелась. Шумит не сильно.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Саня

Достоинства:


Комментарий:
симпатичная в использовании пока не была..на вид надежная
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Мою в ней велосипедную цепь и подшипники кареток и не только, вообщем всё гуд
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Виктор Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Скажите, пузырьки должны быть видны? А то прибор шумит, а пузырьки не вижу, как много их должно быть?
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный , даже могу сказать очень стильный, посмотрим как в работе Дополню отзыв попозже
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пользовалась. упаковано хорошо.в сборке все на месте. заказ пришел быстро. в меру шумный.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь! Хорошо отмывает золото и фрезы. Золото блестит. Сама ванночка не большая, компактная и удобная в хранении и использовании.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее был другой, сгорел. Этот значительно лучше, оценил по чистке очков. В старом чистил 5 минут и это был не конец. Здесь же даже три минуты много. По некоторым оценкам здесь двойной пьезокристалл, что увеличивает живучесть.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная штука! Почистила украшения и часы - 5 минут и все блестит сияет! Восторг! Я при чистке заливала теплую воду и добавляла пару капель средства для мытья посуды. Мне показалось, что так работает круче. Украшения с жемчугом по чистке не пострадали.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная УЗ-ванна, отлично справляется со своей работой. Очищает старую краску
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
На фото разница после одной 8-минутной чистки, очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Для чистки мелочи пойдёт. Цепочки, очки, небольшие платы.


Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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