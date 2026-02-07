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Характеристики
Тип товара
Ванна ультразвуковая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 540 руб.
5 410
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571166
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Описание товара Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300
Ультразвуковые ванны CODYSON – это надежное и эффективное решение для качественной очистки различных предметов. С весом всего 1,27 кг, эти устройства идеально подходят для использования как в домашних условиях, так и в профессиональных средах. Благодаря мощности в 55 Вт, ванны обеспечивают оптимальную эффективность очистки, достигая труднодоступных мест и удаляя даже самые стойкие загрязнения.
Бренд CODYSON известен своим вниманием к качеству и инновационным технологиям, что гарантирует долгий срок службы и надежность их ультразвуковых ванн. Компактный объем 0,8 мл делает устройство удобным для хранения и использования, не занимая много места.
Ультразвуковые ванны CODYSON идеально подходят для очистки ювелирных изделий, часов, очков, dental-инструментов и других мелких предметов, требующих бережного обращения. Сочетание передовых технологий и простоты использования делает их незаменимым инструментом для тех, кто ценит чистоту и качество.
Отзывы о товаре Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300
Источник: Яндекс Маркет
Владислав Д.
Достоинства:
Комментарий:
Пробовал очищать очки, не идеально, но становятся чище. Ремешок для умного браслета очистить не удалось, но он плетёный и грязь видимо сильно въелась. Шумит не сильно.
Источник: Яндекс Маркет
Саня
Достоинства:
Комментарий:
симпатичная в использовании пока не была..на вид надежная
Источник: Яндекс Маркет
Александр М.
Достоинства:
Комментарий:
Мою в ней велосипедную цепь и подшипники кареток и не только, вообщем всё гуд
Источник: Яндекс Маркет
Виктор Ю.
Достоинства:
Комментарий:
Скажите, пузырьки должны быть видны? А то прибор шумит, а пузырьки не вижу, как много их должно быть?
Источник: Яндекс Маркет
Александра М.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный , даже могу сказать очень стильный, посмотрим как в работе Дополню отзыв попозже
Источник: Яндекс Маркет
Ирина Г.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовалась. упаковано хорошо.в сборке все на месте. заказ пришел быстро. в меру шумный.
Источник: Яндекс Маркет
Наталья А.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! Хорошо отмывает золото и фрезы. Золото блестит. Сама ванночка не большая, компактная и удобная в хранении и использовании.
Источник: Яндекс Маркет
Илья Р.
Достоинства:
Комментарий:
Ранее был другой, сгорел. Этот значительно лучше, оценил по чистке очков. В старом чистил 5 минут и это был не конец. Здесь же даже три минуты много. По некоторым оценкам здесь двойной пьезокристалл, что увеличивает живучесть.
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия П.
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная штука! Почистила украшения и часы - 5 минут и все блестит сияет! Восторг! Я при чистке заливала теплую воду и добавляла пару капель средства для мытья посуды. Мне показалось, что так работает круче. Украшения с жемчугом по чистке не пострадали.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Б.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УЗ-ванна, отлично справляется со своей работой. Очищает старую краску
Источник: Яндекс Маркет
Михаил
Достоинства:
Комментарий:
На фото разница после одной 8-минутной чистки, очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Евгений В.
Достоинства:
Комментарий:
Для чистки мелочи пойдёт. Цепочки, очки, небольшие платы.
Ультразвуковые ванны CODYSON – это надежное и эффективное решение для качественной очистки различных предметов. С весом всего 1,27 кг, эти устройства идеально подходят для использования как в домашних условиях, так и в профессиональных средах. Благодаря мощности в 55 Вт, ванны обеспечивают оптимальную эффективность очистки, достигая труднодоступных мест и удаляя даже самые стойкие загрязнения.
Бренд CODYSON известен своим вниманием к качеству и инновационным технологиям, что гарантирует долгий срок службы и надежность их ультразвуковых ванн. Компактный объем 0,8 мл делает устройство удобным для хранения и использования, не занимая много места.
Ультразвуковые ванны CODYSON идеально подходят для очистки ювелирных изделий, часов, очков, dental-инструментов и других мелких предметов, требующих бережного обращения. Сочетание передовых технологий и простоты использования делает их незаменимым инструментом для тех, кто ценит чистоту и качество.
Комментарий:
Пробовал очищать очки, не идеально, но становятся чище. Ремешок для умного браслета очистить не удалось, но он плетёный и грязь видимо сильно въелась. Шумит не сильно.
Источник: Яндекс Маркет
Саня
Достоинства:
Комментарий:
симпатичная в использовании пока не была..на вид надежная
Источник: Яндекс Маркет
Александр М.
Достоинства:
Комментарий:
Мою в ней велосипедную цепь и подшипники кареток и не только, вообщем всё гуд
Источник: Яндекс Маркет
Виктор Ю.
Достоинства:
Комментарий:
Скажите, пузырьки должны быть видны? А то прибор шумит, а пузырьки не вижу, как много их должно быть?
Источник: Яндекс Маркет
Александра М.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный , даже могу сказать очень стильный, посмотрим как в работе Дополню отзыв попозже
Источник: Яндекс Маркет
Ирина Г.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовалась. упаковано хорошо.в сборке все на месте. заказ пришел быстро. в меру шумный.
Источник: Яндекс Маркет
Наталья А.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! Хорошо отмывает золото и фрезы. Золото блестит. Сама ванночка не большая, компактная и удобная в хранении и использовании.
Источник: Яндекс Маркет
Илья Р.
Достоинства:
Комментарий:
Ранее был другой, сгорел. Этот значительно лучше, оценил по чистке очков. В старом чистил 5 минут и это был не конец. Здесь же даже три минуты много. По некоторым оценкам здесь двойной пьезокристалл, что увеличивает живучесть.
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия П.
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная штука! Почистила украшения и часы - 5 минут и все блестит сияет! Восторг! Я при чистке заливала теплую воду и добавляла пару капель средства для мытья посуды. Мне показалось, что так работает круче. Украшения с жемчугом по чистке не пострадали.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Б.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УЗ-ванна, отлично справляется со своей работой. Очищает старую краску
Источник: Яндекс Маркет
Михаил
Достоинства:
Комментарий:
На фото разница после одной 8-минутной чистки, очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Евгений В.
Достоинства:
Комментарий:
Для чистки мелочи пойдёт. Цепочки, очки, небольшие платы.
Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ванна ультразвуковая CODYSON CDS-300
Достоинства:
Комментарий:
Пробовал очищать очки, не идеально, но становятся чище. Ремешок для умного браслета очистить не удалось, но он плетёный и грязь видимо сильно въелась. Шумит не сильно.
Достоинства:
Комментарий:
симпатичная в использовании пока не была..на вид надежная
Достоинства:
Комментарий:
Мою в ней велосипедную цепь и подшипники кареток и не только, вообщем всё гуд
Достоинства:
Комментарий:
Скажите, пузырьки должны быть видны? А то прибор шумит, а пузырьки не вижу, как много их должно быть?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный , даже могу сказать очень стильный, посмотрим как в работе Дополню отзыв попозже
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовалась. упаковано хорошо.в сборке все на месте. заказ пришел быстро. в меру шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! Хорошо отмывает золото и фрезы. Золото блестит. Сама ванночка не большая, компактная и удобная в хранении и использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Ранее был другой, сгорел. Этот значительно лучше, оценил по чистке очков. В старом чистил 5 минут и это был не конец. Здесь же даже три минуты много. По некоторым оценкам здесь двойной пьезокристалл, что увеличивает живучесть.
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная штука! Почистила украшения и часы - 5 минут и все блестит сияет! Восторг! Я при чистке заливала теплую воду и добавляла пару капель средства для мытья посуды. Мне показалось, что так работает круче. Украшения с жемчугом по чистке не пострадали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УЗ-ванна, отлично справляется со своей работой. Очищает старую краску
Достоинства:
Комментарий:
На фото разница после одной 8-минутной чистки, очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Для чистки мелочи пойдёт. Цепочки, очки, небольшие платы.