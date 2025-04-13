Описание товара Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAD43200016S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ станет оптимальным решением для тех, кто собирает универсальный домашний или игровой ПК, либо апгрейдит старую систему. Он идеально закрывает потребности в плавном гейминге на современных проектах, работе с множеством приложений и вкладок в браузере, а также в не слишком ресурсоёмком монтаже видео и работе с графикой. Для офисных задач этот объём и скорость являются солидным запасом, а для более требовательных рабочих станций, занимающихся 3D-рендерингом или обработкой огромных данных, стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую эффективную частоту и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Это поколение памяти является актуальным для большинства современных платформ на процессорах Intel Core и AMD Ryzen. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и эта планка не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 3200 МГц. Такой объём позволяет комфортно работать с тяжёлыми играми и приложениями, не беспокоясь о нехватке памяти, а высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными с процессором. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в связке с производительной видеокартой, а в рабочих приложениях — в снижении времени отклика при обработке файлов и переключении между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги (например, CAS Latency) для этой модели являются важным параметром, определяющим задержки при доступе к данным. В паре с частотой 3200 МГц они формируют итоговую скорость отклика памяти. Модуль, вероятно, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В или чуть выше, а для выхода на заявленную частоту 3200 МГц потребуется активировать профиль разгона XMP в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически получить прирост производительности без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с материнскими платами, имеющими соответствующие слоты DIMM, и процессорами, которые поддерживают этот стандарт — это актуальные и предыдущие поколения чипов от Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (платформы AM4 и другие). Важно помнить, что для работы на полной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, B560, B660, Z-серии у Intel или B550, X570 у AMD), и процессор с unlocked memory controller.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по модели, данный модуль может не иметь массивного радиатора, представляя собой планку в классическом исполнении с наклейкой. Это делает её компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для работы на стандартных частотах DDR4, так как тепловыделение таких модулей при штатном напряжении остаётся невысоким.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для его активации потребуется купить вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Такой подход может почти вдвое увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 — модули разных поколений физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц активируйте профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память, скорее всего, запустится на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Этот модуль — отличный выбор для начала сборки или апгрейда с перспективой докупки второй планки для двухканального режима. Если же вам нужен максимальный объём прямо сейчас без дальнейших вложений, рассмотрите готовый комплект из двух планок.