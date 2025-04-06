Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 610 руб. 4 956 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 567903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
55 Вт
Кол-во полос эквалайзера
10
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
720
Описание товара Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер PROLOGY CMX-260 — FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
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Теги товара: 1 din
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
55 Вт
Кол-во полос эквалайзера
10
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
Развернуть
USB
да
Страна производитель
Китай
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер PROLOGY CMX-260 — FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Достоинства:
Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Достоинства:
Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Достоинства:
Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Достоинства:
Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Достоинства:
Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Достоинства:
Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Достоинства:
Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Достоинства:
Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Достоинства:
Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Достоинства:
Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Достоинства:
Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Достоинства:
Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Достоинства:
Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Достоинства:
Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!