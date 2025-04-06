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Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер

22 Отзывы
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Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 1
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 2
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 3
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 4
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 5
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 6
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 3
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 4
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 5
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 6
  • Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 610 руб.  4 956 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 567903
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
55 Вт
Кол-во полос эквалайзера
10
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
720

Описание товара Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер

Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер PROLOGY CMX-260 — FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Макс М.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Tassly

Достоинства:


Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Denis R.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
АЛЕКСАНДР А.

Достоинства:


Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Анна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
евгений м.

Достоинства:


Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
55 Вт
Кол-во полос эквалайзера
10
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
Развернуть
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер PROLOGY CMX-260 — FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Макс М.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Tassly

Достоинства:


Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Denis R.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
АЛЕКСАНДР А.

Достоинства:


Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Анна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
евгений м.

Достоинства:


Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!


Автомагнитола Prology CMX-260 FM/USB ресивер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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