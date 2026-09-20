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Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 купить с доставкой в Москве
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Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48

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Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 1
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 2
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 3
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 4
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 5
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 6
Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
Тип инструмента
Клещи
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 1
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 2
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 3
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 4
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 5
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 6
  • Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 510 руб.  2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566270
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Клещи
Тип инструмента
Клещи
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
350

Описание товара Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48

Переставные клещи с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 с максимальным захватом 50 мм. Инструмент выполнен из прочной и износостойкой стали. Клещи оснащены удобными виниловыми рукоятками. Они не скользят в руке при выполнении работ. Инструмент выполнен из конструкционной стали марки 60

Отзывы о товаре Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Клещи
Тип инструмента
Клещи
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Переставные клещи с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 с максимальным захватом 50 мм. Инструмент выполнен из прочной и износостойкой стали. Клещи оснащены удобными виниловыми рукоятками. Они не скользят в руке при выполнении работ. Инструмент выполнен из конструкционной стали марки 60
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи переставные с механизмом быстрой фиксации 250 мм Inforce 06-18-48 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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