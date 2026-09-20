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Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая купить с доставкой в Москве
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Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая

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Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 1
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 2
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 3
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 4
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 5
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки и термобоксы
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 1
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 2
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 3
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 4
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 5
  • Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 330 руб.  4 724 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая
3 330 руб. -30%
4 724 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
поливинилхлорид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х24
Вес, г.
500

Описание товара Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая

Сумка-холодильник «ДИСКАВЕРИ» в цвете «Ледяной графит» с герметичным внутренним отделением. Внешнее покрытие сумки – армированный материал PVC с влагоотталкивающим свойством. Водонепроницаемая молния. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм. В конструкции сумки предусмотрены ремни-фиксаторы на липучках для хранения сумки в сложенном виде. Сумка имеет мягкий, прочный и регулируемый по длине ремень. Аккумуляторы холода в комплект не входят.



Смотрите также: Термосумки и термобоксы

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
поливинилхлорид
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник «ДИСКАВЕРИ» в цвете «Ледяной графит» с герметичным внутренним отделением. Внешнее покрытие сумки – армированный материал PVC с влагоотталкивающим свойством. Водонепроницаемая молния. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм. В конструкции сумки предусмотрены ремни-фиксаторы на липучках для хранения сумки в сложенном виде. Сумка имеет мягкий, прочный и регулируемый по длине ремень. Аккумуляторы холода в комплект не входят.


Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Дискавери (20 л.), серая - стоимость товара 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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