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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя купить с доставкой в Москве
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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя

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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 1
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 2
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 3
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 4
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 5
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 6
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 7
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 8
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки и термобоксы
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 1
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 2
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 3
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 4
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 5
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 6
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 7
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 8
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
4 990 руб.  7 332 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565563
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Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
поливинилхлорид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х44х33
Вес, г.
500

Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя

Сумка-холодильник «ДИСКАВЕРИ» в цвете «Морской синий» с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застежками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлиненный регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объемом (40 л) предусмотрено съемное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.



Смотрите также: Термосумки и термобоксы

Отзывы о товаре Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
поливинилхлорид
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник «ДИСКАВЕРИ» в цвете «Морской синий» с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застежками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлиненный регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объемом (40 л) предусмотрено съемное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.


Смотрите также: Термосумки и термобоксы
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Доставка
Отзывы


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