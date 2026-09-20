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Характеристики
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
4 990 руб.
7 332
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565563
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Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Дискавери (40 л.), синяя
Сумка-холодильник «ДИСКАВЕРИ» в цвете «Морской синий» с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застежками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлиненный регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объемом (40 л) предусмотрено съемное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Сумка-холодильник «ДИСКАВЕРИ» в цвете «Морской синий» с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки – армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застежками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлиненный регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объемом (40 л) предусмотрено съемное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
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