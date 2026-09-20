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Анемометр Testo 410-2 купить с доставкой в Москве
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Анемометр Testo 410-2

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Измерение температуры
Да
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  • Анемометр Testo 410-2 - фото 3
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  • Анемометр Testo 410-2 - фото 6
  • Анемометр Testo 410-2 - фото 7
  • Анемометр Testo 410-2 - фото 8
  • Анемометр Testo 410-2 - фото 9
  • Анемометр Testo 410-2 - фото 10
  • Анемометр Testo 410-2 - фото 11
  • Анемометр Testo 410-2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565520
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Характеристики

Бренд
Testo
Тип оборудования
анемометр
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Измерение температуры
Да
Max измеряемая температура °С
50
Питание
2x AAA
Особенности
тип зонда - крыльчатка
Габариты без упаковки
133х46х25 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х13х4
Вес, г.
260

Описание товара Анемометр Testo 410-2

Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.

Отзывы о товаре Анемометр Testo 410-2




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Характеристики
Бренд
Testo
Тип оборудования
анемометр
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Измерение температуры
Да
Max измеряемая температура °С
50
Питание
2x AAA
Особенности
тип зонда - крыльчатка
Габариты без упаковки
133х46х25 мм
Страна производитель
Германия
Описание
Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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