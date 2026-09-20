Ключ клещевой KNIPEX KN-8605250
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565308
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Характеристики
Бренд
Цвет рукояток
синий, красный
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
250
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
590
Описание товара Ключ клещевой KNIPEX KN-8605250
Клещевой ключ KNIPEX KN-8605250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. Предусмотрена возможность работы данного ключа, как с метрическими, так и с дюймовыми деталями за счет бесступенчатой регулировки захвата. Так как губки инструмента выполнены гладкими и отполированы, возможна работа без повреждений с поверхностями, обработанными гальванически, например, хромированными.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет рукояток
синий, красный
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
250
Страна производитель
Германия
Клещевой ключ KNIPEX KN-8605250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. Предусмотрена возможность работы данного ключа, как с метрическими, так и с дюймовыми деталями за счет бесступенчатой регулировки захвата. Так как губки инструмента выполнены гладкими и отполированы, возможна работа без повреждений с поверхностями, обработанными гальванически, например, хромированными.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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