Смеситель для душа Hansgrohe Vivenis 75620000 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560055
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х14х11
Вес, кг.
2.98
Описание товара Смеситель для душа Hansgrohe Vivenis 75620000 хром
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,
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Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,
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