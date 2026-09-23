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Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный купить с доставкой в Москве
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Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный

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Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme C35
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
280 руб.  1 020 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный
280 руб. -73%
1 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme C35
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный

Чехлы для телефонов BoraSCO - это стильное и надежное решение для защиты вашего устройства. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к качеству и функциональности, что прекрасно отражено в их черных силиконовых бамперах. Каждый чехол выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает превосходную амортизацию и защиту от ударов и царапин. Благодаря своему универсальному черному цвету, чехол выгодно подчеркнет элегантность и стиль вашего смартфона, идеально сочетаясь с любым образом. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный доступ ко всем кнопкам и разъемам, не ограничивая функциональность телефона. Чехлы BoraSCO - это безупречное сочетание стиля и надежности, созданное для тех, кто ценит качество и долговечность.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Realme C35
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов BoraSCO - это стильное и надежное решение для защиты вашего устройства. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к качеству и функциональности, что прекрасно отражено в их черных силиконовых бамперах. Каждый чехол выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает превосходную амортизацию и защиту от ударов и царапин. Благодаря своему универсальному черному цвету, чехол выгодно подчеркнет элегантность и стиль вашего смартфона, идеально сочетаясь с любым образом. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный доступ ко всем кнопкам и разъемам, не ограничивая функциональность телефона. Чехлы BoraSCO - это безупречное сочетание стиля и надежности, созданное для тех, кто ценит качество и долговечность.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Realme C35 черный - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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