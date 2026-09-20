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Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта купить с доставкой в Москве
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Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта

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Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта - фото 1
Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рассеиватель
  • Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта - фото 1
  • Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558640
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Рассеиватель
Высота, см
3
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х4
Вес, г.
200

Описание товара Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта

Белый просветный рассеиватель Godox DPU-165T разработан специально для параболических фотозонтов Godox диаметром 165 см – Godox UB-165S серебро и Godox UB-165 белый. Тканевый рассеиватель на резинке надевается на открытую сторону зонта и преобразует параболический зонт в софтбокс, помогая создавать мягкий и рассеянный свет.

Отзывы о товаре Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Рассеиватель
Высота, см
3
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Белый просветный рассеиватель Godox DPU-165T разработан специально для параболических фотозонтов Godox диаметром 165 см – Godox UB-165S серебро и Godox UB-165 белый. Тканевый рассеиватель на резинке надевается на открытую сторону зонта и преобразует параболический зонт в софтбокс, помогая создавать мягкий и рассеянный свет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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