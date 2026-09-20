Описание товара Пантограф Falcon Eyes P3330

Пантограф Falcon Eyes P3330 предназначен для крепления осветительных приборов и других устройств на потолочной подвесной рельсовой системе Falcon Eyes А 3303. Простой и надежный способ освободить студийное пространство от нагромождения оборудования за счет размещения пантографа над головой. Пантограф прост в установке, надежен и долговечен, благодаря продуманной конструкции и повышенной устойчивости всех элементов, несущих нагрузку. Максимальная длина пантографа 3.3 м, минимальная длина 55 см, он способен размещать оборудование весом от 1 до 15 кг. Регулируемый амортизатор позволяет сделать перемещение установленного оборудования плавным и безопасным вне зависимости от веса. Регулировка жесткости амортизатора осуществляется комплектным ключом. Если нагрузка на пантограф большая, то жесткость амортизатора увеличивают, а если нет — уменьшают. Под действием амортизатора, высота установки осветителя легко меняется, а оборудование не пострадает от случайного удара. Легкий и прочный пантограф изготавливается из алюминиевого сплава и весит всего около 6 кг. Толщина основных деталей рамы пантографа 3 мм, оси изготовлены из стали. Осветительное оборудование крепится к пантографу при помощи стального адаптера-шпигота 5/8, поджимается подпружиненным фиксатором и дополнительно страхуется от падения стальным 2мм тросиком с металлическим карабином. Пантограф монтируется на несущей конструкции при помощи втулки с винтовым фиксатором на стандартный шпигот 5/8. Пантограф также можно прикрепить к рельсам потолочной системы Falcon Eyes А 3303, используя комплектную каретку со шпиготом-адаптером 5/8. Крепление имеет защитный пружинный фиксатор, исключающий выпадение шпигота из втулки. Каретка с нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками выдерживают большие нагрузки, соблюдая при этом плавность хода. Каретка оснащена тормозом с проволочной скобой, который фиксирует каретку в нужном положении на рельсе. Чтобы отпустить тормоз, необходимо потянуть скобу вниз, используя дополнительно приобретаемую телескопическую рукоятку (входит в комплект Falcon Eyes А 3303). Возможно также дополнительное приобретение кареток – роликов для пантографа Falcon Eyes 3330. Для прокладки кабеля питания к оборудованию используются три комплектные каретки-держатели для провода