Осветитель светодиодный Godox TL120
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Godox TL120
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TL120 х1, кабель питания 5м х1, сетевой адаптер х1, кабель RJ45 x1, зажим-клип пластиковый х2, металлический трос х2, кейс CB46 х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Цветовая температура
2700-6500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Godox TL120
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TL120 х1, кабель питания 5м х1, сетевой адаптер х1, кабель RJ45 x1, зажим-клип пластиковый х2, металлический трос х2, кейс CB46 х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
4.8х4.8х117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.1х0.1
Вес, кг.
2.8
Описание товара Осветитель светодиодный Godox TL120
Не получается создать кадр, который раскроет вашу задумкуx Требуется больше мощности, чтобы поразить зрителейx. TL120 отвечает на эти вопросы и дает полную свободу визуального воздействия в любых его формах. Попробуйте использовать эти потрясающие осветители в форме трубки, чтобы нарисовать светом сюжет, который вы хотите!. Благодаря более мощному и длинному осветителю TL120 открывается новая эра в освещении. Пришло время вывести ваше творчество и производительность на новый уровень.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Godox TL120
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TL120 х1, кабель питания 5м х1, сетевой адаптер х1, кабель RJ45 x1, зажим-клип пластиковый х2, металлический трос х2, кейс CB46 х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
4.8х4.8х117
Страна производитель
Китай
Не получается создать кадр, который раскроет вашу задумкуx Требуется больше мощности, чтобы поразить зрителейx. TL120 отвечает на эти вопросы и дает полную свободу визуального воздействия в любых его формах. Попробуйте использовать эти потрясающие осветители в форме трубки, чтобы нарисовать светом сюжет, который вы хотите!. Благодаря более мощному и длинному осветителю TL120 открывается новая эра в освещении. Пришло время вывести ваше творчество и производительность на новый уровень.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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