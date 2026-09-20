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Осветитель светодиодный Godox TL120 купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox TL120

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Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 1
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 2
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 3
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 4
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 5
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 6
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 7
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 8
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 9
Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Godox TL120
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TL120 х1, кабель питания 5м х1, сетевой адаптер х1, кабель RJ45 x1, зажим-клип пластиковый х2, металлический трос х2, кейс CB46 х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Цветовая температура
2700-6500К
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox TL120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558637
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Godox TL120
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TL120 х1, кабель питания 5м х1, сетевой адаптер х1, кабель RJ45 x1, зажим-клип пластиковый х2, металлический трос х2, кейс CB46 х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
4.8х4.8х117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.1х0.1
Вес, кг.
2.8

Описание товара Осветитель светодиодный Godox TL120

Не получается создать кадр, который раскроет вашу задумкуx Требуется больше мощности, чтобы поразить зрителейx. TL120 отвечает на эти вопросы и дает полную свободу визуального воздействия в любых его формах. Попробуйте использовать эти потрясающие осветители в форме трубки, чтобы нарисовать светом сюжет, который вы хотите!. Благодаря более мощному и длинному осветителю TL120 открывается новая эра в освещении. Пришло время вывести ваше творчество и производительность на новый уровень.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox TL120




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Godox TL120
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TL120 х1, кабель питания 5м х1, сетевой адаптер х1, кабель RJ45 x1, зажим-клип пластиковый х2, металлический трос х2, кейс CB46 х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
30
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
4.8х4.8х117
Страна производитель
Китай
Описание
Не получается создать кадр, который раскроет вашу задумкуx Требуется больше мощности, чтобы поразить зрителейx. TL120 отвечает на эти вопросы и дает полную свободу визуального воздействия в любых его формах. Попробуйте использовать эти потрясающие осветители в форме трубки, чтобы нарисовать светом сюжет, который вы хотите!. Благодаря более мощному и длинному осветителю TL120 открывается новая эра в освещении. Пришло время вывести ваше творчество и производительность на новый уровень.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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