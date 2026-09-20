Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200Bi
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA200Bi x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA200Bi x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х21
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Litemons LA200Bi
Стабильная яркость является основой для создания любого контента. Маленькие, но мощные осветительные приборы серии LA обеспечивают мощный световой поток до 101000 люкс на расстоянии 1 метра (LA200D с рефлектором). Плавная регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100% позволяет точно контролировать освещение, помогая реализовать необходимый эффект в ваших задачах.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA200Bi x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Стабильная яркость является основой для создания любого контента. Маленькие, но мощные осветительные приборы серии LA обеспечивают мощный световой поток до 101000 люкс на расстоянии 1 метра (LA200D с рефлектором). Плавная регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100% позволяет точно контролировать освещение, помогая реализовать необходимый эффект в ваших задачах.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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