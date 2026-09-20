Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х21
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D

Компания Godox стремится к совершенству, добиваясь поддержки и восхищения своих клиентов. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше ответственности хотим взять на себя, внося свой вклад в развитие индустрии. Стремясь обеспечить доступное световое решение для тех, кто хочет начать творить, мы рады представить бюджетные осветители Litemons



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Godox стремится к совершенству, добиваясь поддержки и восхищения своих клиентов. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше ответственности хотим взять на себя, внося свой вклад в развитие индустрии. Стремясь обеспечить доступное световое решение для тех, кто хочет начать творить, мы рады представить бюджетные осветители Litemons


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...