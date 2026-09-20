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Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit купить с доставкой в Москве
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Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit

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Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 1
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Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 9
Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 10
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Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
2300 К, 6500К
Источник питания
от аккумулятора, от сети
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  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 2
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 3
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 4
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 5
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 6
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 7
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 8
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 9
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 10
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 11
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 12
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 13
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 14
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 15
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558630
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель TL120 – 4 шт, сетевой адаптер – 4 шт, сетевой кабель питания ас 5 м – 4 шт, держатель сетевого адаптера на липучке, клип-зажим пластиковый – 8 шт, кабель RG45 DMX – 4 шт, тросик металлический – 8 шт, пульт дистанционного управления RC-R9 – 1 шт, кейс пластиковый CB47 для хранения – 1 шт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Цветовая температура
2300 К, 6500К
Источник питания
от аккумулятора, от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.32х0.15
Вес, кг.
17.5

Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit

Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель TL120 – 4 шт, сетевой адаптер – 4 шт, сетевой кабель питания ас 5 м – 4 шт, держатель сетевого адаптера на липучке, клип-зажим пластиковый – 8 шт, кабель RG45 DMX – 4 шт, тросик металлический – 8 шт, пульт дистанционного управления RC-R9 – 1 шт, кейс пластиковый CB47 для хранения – 1 шт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Цветовая температура
2300 К, 6500К
Источник питания
от аккумулятора, от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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