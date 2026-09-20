Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit
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Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
Цветовая температура
2300 К, 6500К
Источник питания
от аккумулятора, от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель TL120 – 4 шт, сетевой адаптер – 4 шт, сетевой кабель питания ас 5 м – 4 шт, держатель сетевого адаптера на липучке, клип-зажим пластиковый – 8 шт, кабель RG45 DMX – 4 шт, тросик металлический – 8 шт, пульт дистанционного управления RC-R9 – 1 шт, кейс пластиковый CB47 для хранения – 1 шт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Цветовая температура
2300 К, 6500К
Источник питания
от аккумулятора, от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.32х0.15
Вес, кг.
17.5
Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit
Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
осветитель TL120 – 4 шт, сетевой адаптер – 4 шт, сетевой кабель питания ас 5 м – 4 шт, держатель сетевого адаптера на липучке, клип-зажим пластиковый – 8 шт, кабель RG45 DMX – 4 шт, тросик металлический – 8 шт, пульт дистанционного управления RC-R9 – 1 шт, кейс пластиковый CB47 для хранения – 1 шт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Цветовая температура
2300 К, 6500К
Источник питания
от аккумулятора, от сети
Страна производитель
Китай
Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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