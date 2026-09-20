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Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM)

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Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM) - фото 1
Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
166
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM) - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
38 495 руб.  45 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 552567
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, комплект подводки, набор креплений, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
166
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM)

Серия BRONX. Комплектация: Аэратор Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота - 90?) Аксессуары в комплекте: шланг 2 м, свинцовый отвес, 1-функциональная лейка 98х258 мм Гибкая подводка ?” 60 см Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Bronx (LM3745GM)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, комплект подводки, набор креплений, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
166
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BRONX. Комплектация: Аэратор Neoperl Perlator Керамический картридж Sedal 35 мм Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота - 90?) Аксессуары в комплекте: шланг 2 м, свинцовый отвес, 1-функциональная лейка 98х258 мм Гибкая подводка ?” 60 см Металлическая рукоятка </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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