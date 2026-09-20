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Настенное крепление Lemark (LM8489C) купить с доставкой в Москве
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Настенное крепление Lemark (LM8489C)

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Настенное крепление Lemark (LM8489C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой кронштейн
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
1 270 руб.  3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551778
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевой кронштейн
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Настенное крепление Lemark (LM8489C)

Настенное крепление Lemark (LM8489C)

Отзывы о товаре Настенное крепление Lemark (LM8489C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевой кронштейн
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Настенное крепление Lemark (LM8489C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настенное крепление Lemark (LM8489C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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