Top.Mail.Ru
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
бронз
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
латунь/сталь/керамка
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 120 руб.  7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551761
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.1
Переключение режимов
нет
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10
Цвет
бронз
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
латунь/сталь/керамка
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
7.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B)

Душевая лейка LEMARK LM8007B – пример уникального сочетания отличного качества и совершенного дизайна. Такой предмет станет неотъемлемой деталью интерьера ванной комнаты.

Отзывы о товаре Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.1
Переключение режимов
нет
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10
Цвет
бронз
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
латунь/сталь/керамка
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Развернуть
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
7.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая лейка LEMARK LM8007B – пример уникального сочетания отличного качества и совершенного дизайна. Такой предмет станет неотъемлемой деталью интерьера ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...