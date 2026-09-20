Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
бронз
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
латунь/сталь/керамка
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%6 120 руб. 7 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.1
Переключение режимов
нет
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10
Цвет
бронз
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
латунь/сталь/керамка
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
7.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
300
Описание товара Лейка душевая Lemark 1-функциональная (LM8007B)
Душевая лейка LEMARK LM8007B – пример уникального сочетания отличного качества и совершенного дизайна. Такой предмет станет неотъемлемой деталью интерьера ванной комнаты.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
6.1
Переключение режимов
нет
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10
Цвет
бронз
Стиль
ретро
Форма
круг
Материал
латунь/сталь/керамка
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
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Кол-во режимов лейки
1
Подсветка
нет
Диаметр лейки
7.3 см
Страна производитель
Китай
Душевая лейка LEMARK LM8007B – пример уникального сочетания отличного качества и совершенного дизайна. Такой предмет станет неотъемлемой деталью интерьера ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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