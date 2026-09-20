Лейка для гигиенического душа Lemark (LM8140GM)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 479 руб. 2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х4
Вес, г.
200
Описание товара Лейка для гигиенического душа Lemark (LM8140GM)
Лейка для гигиенического душа Lemark (LM8140GM)
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Лейка для гигиенического душа Lemark (LM8140GM)
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