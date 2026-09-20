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Душевая стойка Savol (SK-H7401) купить с доставкой в Москве
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Душевая стойка Savol (SK-H7401)

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Душевая стойка Savol (SK-H7401) - фото 1
Душевая стойка Savol (SK-H7401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая стойка Savol (SK-H7401) - фото 1
  • Душевая стойка Savol (SK-H7401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551310
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Размеры в упаковке, см
82х38х15
Вес, кг.
6.21

Описание товара Душевая стойка Savol (SK-H7401)

Комплектация: душевая система, паспорт.

Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (SK-H7401)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Описание
Комплектация: душевая система, паспорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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