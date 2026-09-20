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Душевая система Lemark Villa (LM4822C) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Villa (LM4822C)

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Душевая система Lemark Villa (LM4822C) - фото 1
Душевая система Lemark Villa (LM4822C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
20.40 см
Диаметр ручного душа
21.50 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
  • Душевая система Lemark Villa (LM4822C) - фото 1
  • Душевая система Lemark Villa (LM4822C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
78 377 руб.  92 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551079
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
20.40 см
Диаметр ручного душа
21.50 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х35х20
Вес, кг.
6.6

Описание товара Душевая система Lemark Villa (LM4822C)

Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt; Cascade&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt; Керамический картридж Sedal 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Аксессуары в комплекте (верхняя душевая лейка «Тропический дождь» ?204 мм, держатель верхней лейки, 1-функциональная лейка ?78х215 мм, настенное поворотное крепление для лейки, подключение душевого шланга, душевой шланг 2 м)&lt;li&gt;Металлическая рукоятка

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Villa (LM4822C)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
20.40 см
Диаметр ручного душа
21.50 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Серия VILLA - благородное обаяние вечных ценностей. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Neoperl&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt; Cascade&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt; Керамический картридж Sedal 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Аксессуары в комплекте (верхняя душевая лейка «Тропический дождь» ?204 мм, держатель верхней лейки, 1-функциональная лейка ?78х215 мм, настенное поворотное крепление для лейки, подключение душевого шланга, душевой шланг 2 м)&lt;li&gt;Металлическая рукоятка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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