Душевая система Lemark Prizma (LM3922C)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
25.80 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%17 660 руб. 46 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551072
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
25.80 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х14
Вес, кг.
5.53
Описание товара Душевая система Lemark Prizma (LM3922C)
Серия PRIZMA. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Керамический картридж 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300х200 мм Держатель верхней душевой лейки 300 мм 3-функциональная лейка 110x258 мм Встраиваемое подключение душевого шланга с креплением лейки Душевой шланг 2 м Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
25.80 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Развернуть
Страна производитель
Китай
Серия PRIZMA. Комплектация: Встраиваемый наполнитель для ванны с аэратором Керамический картридж 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300х200 мм Держатель верхней душевой лейки 300 мм 3-функциональная лейка 110x258 мм Встраиваемое подключение душевого шланга с креплением лейки Душевой шланг 2 м Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Достоинства:
В целом, качественная система.
Недостатки:
Из недостатков - фото и описание немного не соответствует. В реальности нижняя сторона душа и лейки из белого пластика. На фото этого не видно, там серое всё.
Комментарий:
Покупкой расстроена, потому что к интерьеру не подходит белый пластик.
Душевая система Lemark Prizma (LM3922C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Душевая система Lemark Prizma (LM3922C)
Достоинства:
В целом, качественная система.
Недостатки:
Из недостатков - фото и описание немного не соответствует. В реальности нижняя сторона душа и лейки из белого пластика. На фото этого не видно, там серое всё.
Комментарий:
Покупкой расстроена, потому что к интерьеру не подходит белый пластик.