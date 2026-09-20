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Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL)

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Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL) - фото 1
Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL) - фото 1
  • Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
54 203 руб.  63 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551067
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.45х0.15
Вес, кг.
6.6

Описание товара Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL)

Серия BRONX. Комплектация: Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксатором 3-позиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Аксессуары в комплекте (верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм, 3-функциональная лейка ?110x243 мм, регулируемое по высоте крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м)&lt;li&gt;Присоединительная группа для настенного крепления ?” Металлическая рукоятка&lt;/li&gt;&lt;/span&gt;

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Bronx (LM3770BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые системы
Высота душевой штанги
161.50 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
22.60 см
Диаметр ручного душа
24.30 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BRONX. Комплектация: Термостатический картридж Vernet с гелевым термоэлементом и фиксатором 3-позиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Аксессуары в комплекте (верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?226 мм, 3-функциональная лейка ?110x243 мм, регулируемое по высоте крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м)&lt;li&gt;Присоединительная группа для настенного крепления ?” Металлическая рукоятка&lt;/li&gt;&lt;/span&gt;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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