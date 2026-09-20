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Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм купить с доставкой в Москве
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Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм

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Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547015
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Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм

Защитный чехол с защитой камеры всего 2 мм толщиной. Чехол из термополиуретана (ТПУ) и поликарбоната (ПК) поможет защитить ваш телефон от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан (боковая часть крышки) устойчив к перепадам температуры, полностью повторяет изгибы устройства. Задняя поверхность изготовлена из плотного поликарбоната, который защищает его от повреждений. Специальный чехол для мобильного телефона защитит камеру от нежелательных повреждений. Чехол защищает устройство в холодное время, предотвращая неправильное использование телефона, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.

Отзывы о товаре Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм




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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Защитный чехол с защитой камеры всего 2 мм толщиной. Чехол из термополиуретана (ТПУ) и поликарбоната (ПК) поможет защитить ваш телефон от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан (боковая часть крышки) устойчив к перепадам температуры, полностью повторяет изгибы устройства. Задняя поверхность изготовлена из плотного поликарбоната, который защищает его от повреждений. Специальный чехол для мобильного телефона защитит камеру от нежелательных повреждений. Чехол защищает устройство в холодное время, предотвращая неправильное использование телефона, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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