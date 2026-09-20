Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол защитный TPU+PC с крышкой LuxCase для Samsung Galaxy A71, Красный, 2 мм
Защитный чехол с защитой камеры всего 2 мм толщиной. Чехол из термополиуретана (ТПУ) и поликарбоната (ПК) поможет защитить ваш телефон от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан (боковая часть крышки) устойчив к перепадам температуры, полностью повторяет изгибы устройства. Задняя поверхность изготовлена из плотного поликарбоната, который защищает его от повреждений. Специальный чехол для мобильного телефона защитит камеру от нежелательных повреждений. Чехол защищает устройство в холодное время, предотвращая неправильное использование телефона, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.
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