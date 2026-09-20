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Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром купить с доставкой в Москве
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Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром

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Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 1
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 2
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 3
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 4
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 5
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 6
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настольный
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 1
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 2
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 3
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 4
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 5
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 6
  • Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 790 руб. 
Начислим 1488 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром
24 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настольный
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
500

Описание товара Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром

Характерная форма в стиле Dynamic Organic вдохновленная природными органическими формами доведенными до совершенства человеком — это настоящий выбор искушенных и чувственных. Шкатулка для ювелирных украшений - это не только безупречный стиль и совершенный дизайе но и возможность найти специальное место в ванной для ваших украшений. Наиболее эстетически совершенные радиусы характерной формы Sensation повторяют линии других продуктов коллекции идеально завершая образ ванной комнаты. Безупречный внешний вид: материал устойчив к ударам царапинам и перепадам температуры в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм на котором не заметны разводы.

Отзывы о товаре Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настольный
Описание
Характерная форма в стиле Dynamic Organic вдохновленная природными органическими формами доведенными до совершенства человеком — это настоящий выбор искушенных и чувственных. Шкатулка для ювелирных украшений - это не только безупречный стиль и совершенный дизайе но и возможность найти специальное место в ванной для ваших украшений. Наиболее эстетически совершенные радиусы характерной формы Sensation повторяют линии других продуктов коллекции идеально завершая образ ванной комнаты. Безупречный внешний вид: материал устойчив к ударам царапинам и перепадам температуры в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм на котором не заметны разводы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкатулка для украшений AM.PM Sensation A3021000 хром - купить по цене 24790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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