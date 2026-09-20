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Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром купить с доставкой в Москве
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Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром

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Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 1
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 2
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 3
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 4
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 5
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 1
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 2
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 3
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 4
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 5
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
44 090 руб.  47 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541585
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х1.1х0.03
Вес, кг.
22

Описание товара Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром

Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.

Отзывы о товаре Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MM, стекло матовое, профиль матовый хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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