Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак

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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541226
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Весы напольные BQ - это стильное и практичное решение для точного измерения вашего веса. Эти весы предназначены для небольших нагрузок и идеально подходят для взвешивания предметов до 5 кг. Платформа выполнена из прочного и эстетичного стекла, что придаёт устройству элегантный внешний вид и делает его устойчивым к износу при регулярном использовании.
Одной из полезных функций является автоматическое выключение, которое помогает сохранять заряд батареи, обеспечивая простоту и удобство использования. Несмотря на отсутствие функции синхронизации по Bluetooth, весы BQ предлагают базовый набор характеристик, который необходим для комфортного ежедневного использования.
Эти весы представляют бренд BQ, известный своим качеством и вниманием к деталям. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит минимализм и эффективность в каждой детали.
Весы напольные BQ - это стильное и практичное решение для точного измерения вашего веса. Эти весы предназначены для небольших нагрузок и идеально подходят для взвешивания предметов до 5 кг. Платформа выполнена из прочного и эстетичного стекла, что придаёт устройству элегантный внешний вид и делает его устойчивым к износу при регулярном использовании.
Одной из полезных функций является автоматическое выключение, которое помогает сохранять заряд батареи, обеспечивая простоту и удобство использования. Несмотря на отсутствие функции синхронизации по Bluetooth, весы BQ предлагают базовый набор характеристик, который необходим для комфортного ежедневного использования.
Эти весы представляют бренд BQ, известный своим качеством и вниманием к деталям. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит минимализм и эффективность в каждой детали.
Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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