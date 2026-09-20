Трансивер HPE J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.3
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
1000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
100
Описание товара Трансивер HPE J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR
Трансивер 10G SFP+, LC SR OM3 MMF, 300 м, для использования с определенными коммутаторами Aruba
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.3
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
1000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Питание
3.3 В
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Страна производитель
Китай
Трансивер 10G SFP+, LC SR OM3 MMF, 300 м, для использования с определенными коммутаторами Aruba
Трансивер HPE J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 28000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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