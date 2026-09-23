Стул походный складной "Nika-Sport" ПН сафари
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стул складной
Материал
металл/текстиль
Максимальная нагрузка, кг
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%700 руб. 1 290 руб.
В наличии
Код товара: 540709
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Доставка в Москве
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Загружаем...
700 руб. -46%
1 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стул складной
Материал
металл/текстиль
Максимальная нагрузка, кг
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
94х35х7
Вес, кг.
1.41
Описание товара Стул походный складной "Nika-Sport" ПН сафари
Складной стул Nika Sport ПН Сафари подойдет для отдыха на открытом воздухе. Чехол-ткань с водоотталкивающей пропиткой. Не боится воды, легко чистится моющими средствами и устойчива к загрязнениям. В сложенном виде не займет много места для хранения.
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Бренд
Тип товара
Стул складной
Материал
металл/текстиль
Максимальная нагрузка, кг
90
Страна производитель
Россия
Складной стул Nika Sport ПН Сафари подойдет для отдыха на открытом воздухе. Чехол-ткань с водоотталкивающей пропиткой. Не боится воды, легко чистится моющими средствами и устойчива к загрязнениям. В сложенном виде не займет много места для хранения.
Стул походный складной "Nika-Sport" ПН сафари - данный товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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