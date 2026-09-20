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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 купить с доставкой в Москве
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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300

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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото 1
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото 2
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Целеуказатель
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото 1
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото 2
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 140 руб.  1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540101
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Целеуказатель
Материал
металл
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х3
Вес, г.
75

Описание товара Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300

Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Что особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Применяется для использования на оружии с нарезным стволом калибра 300 WIN MAG, а также возможно использование на оружии в калибре 7 мм REMINGTON MAGNUM. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Кроме того, эти лазерные пристрелочные патроны позволяют прямо перед охотой очень быстро проверить, не сбился ли пристрелянный оптический прицел при транспортировке и избежать промахов по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании, не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора не требуется, достаточно поместить элементы питания в батарейный отсек. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Целеуказатель
Материал
металл
Производство
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Что особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Применяется для использования на оружии с нарезным стволом калибра 300 WIN MAG, а также возможно использование на оружии в калибре 7 мм REMINGTON MAGNUM. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Кроме того, эти лазерные пристрелочные патроны позволяют прямо перед охотой очень быстро проверить, не сбился ли пристрелянный оптический прицел при транспортировке и избежать промахов по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании, не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора не требуется, достаточно поместить элементы питания в батарейный отсек. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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