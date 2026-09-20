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Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S купить с доставкой в Москве
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Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S

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Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 1
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 2
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 3
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 4
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 5
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер для охоты
  • Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 1
  • Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 2
  • Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 3
  • Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 4
  • Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 5
  • Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540047
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Дальномер для охоты
Габаритные размеры
110х74х38.5мм
Диаметр выходного зрачка
17.5
Диаметр объектива
25
Единицы измерения
ярды, метры
Класс защиты
IPX7
Крепление для штатива
отверстие 1/4“
Оптическое просветление
FMC
Питание
батарея CR2, 3 В
Поле зрения видоискателя
7
Режимы
однократный замер дальности, сканирование, приоритет ближней цели, «туман», измерение скорости
Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1001 мм
Увеличение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
300

Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S

Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S сочетает в себе компактный зрительный монокуляр с шестикратным увеличением и лазерное устройство замера дальности до объекта наблюдения, результат которого выводится на информационную сетку в поле зрения. Лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до удаленных предметов по прямой, в том числе с приоритетом ближней цели и в режиме сканирования дистанции, а также производить замер скорости движущегося объекта. Устройство подойдет для проведения замеров расстояний и скорости разнообразных объектов на открытой местности. Дальномер отличает высокая точность, короткое время определения дистанции и низкое энергопотребление.

Отзывы о товаре Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Дальномер для охоты
Габаритные размеры
110х74х38.5мм
Диаметр выходного зрачка
17.5
Диаметр объектива
25
Единицы измерения
ярды, метры
Класс защиты
IPX7
Крепление для штатива
отверстие 1/4“
Оптическое просветление
FMC
Питание
батарея CR2, 3 В
Поле зрения видоискателя
7
Режимы
однократный замер дальности, сканирование, приоритет ближней цели, «туман», измерение скорости
Развернуть
Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1001 мм
Увеличение
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S сочетает в себе компактный зрительный монокуляр с шестикратным увеличением и лазерное устройство замера дальности до объекта наблюдения, результат которого выводится на информационную сетку в поле зрения. Лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до удаленных предметов по прямой, в том числе с приоритетом ближней цели и в режиме сканирования дистанции, а также производить замер скорости движущегося объекта. Устройство подойдет для проведения замеров расстояний и скорости разнообразных объектов на открытой местности. Дальномер отличает высокая точность, короткое время определения дистанции и низкое энергопотребление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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