Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108
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Характеристики
Тип товара
Ножницы для травы и ветвей
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы для травы и ветвей
Емкость аккумулятора
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
8.2
Высота, см
11.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х11
Вес, кг.
3.4
Описание товара Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108
Ножницы для травы и кустов Bosch ISIO 3 0.600.833.102 - удобный и легкий инструмент с литиево-ионным аккумулятором, который гораздо мощней своих предшественников. Четырехпозиционный светодиод показывает остаток заряда. Система SDS обеспечивает легкую замену ножей. За счет своих компактных размеров, инструментом можно работать в труднодоступных местах. Маленький вес, всего 0.55 кг, увеличивает комфорт при длительной работе, снижая усталость. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ножницы для травы и ветвей
Емкость аккумулятора
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
8.2
Высота, см
11.8
Страна производитель
Китай
Ножницы для травы и кустов Bosch ISIO 3 0.600.833.102 - удобный и легкий инструмент с литиево-ионным аккумулятором, который гораздо мощней своих предшественников. Четырехпозиционный светодиод показывает остаток заряда. Система SDS обеспечивает легкую замену ножей. За счет своих компактных размеров, инструментом можно работать в труднодоступных местах. Маленький вес, всего 0.55 кг, увеличивает комфорт при длительной работе, снижая усталость. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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