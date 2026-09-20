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Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 купить с доставкой в Москве
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Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108

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Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 1
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 2
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 3
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 4
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 5
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 6
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 7
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 8
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы для травы и ветвей
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 1
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 2
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 3
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 4
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 5
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 6
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 7
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 8
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539943
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Ножницы для травы и ветвей
Емкость аккумулятора
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
8.2
Высота, см
11.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х11
Вес, кг.
3.4

Описание товара Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108

Ножницы для травы и кустов Bosch ISIO 3 0.600.833.102 - удобный и легкий инструмент с литиево-ионным аккумулятором, который гораздо мощней своих предшественников. Четырехпозиционный светодиод показывает остаток заряда. Система SDS обеспечивает легкую замену ножей. За счет своих компактных размеров, инструментом можно работать в труднодоступных местах. Маленький вес, всего 0.55 кг, увеличивает комфорт при длительной работе, снижая усталость. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию.

Отзывы о товаре Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833108




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Ножницы для травы и ветвей
Емкость аккумулятора
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
8.2
Высота, см
11.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы для травы и кустов Bosch ISIO 3 0.600.833.102 - удобный и легкий инструмент с литиево-ионным аккумулятором, который гораздо мощней своих предшественников. Четырехпозиционный светодиод показывает остаток заряда. Система SDS обеспечивает легкую замену ножей. За счет своих компактных размеров, инструментом можно работать в труднодоступных местах. Маленький вес, всего 0.55 кг, увеличивает комфорт при длительной работе, снижая усталость. Прорезиненная рукоятка снижает вибрацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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