Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%8 330 руб. 8 883 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539942
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106
Незаменимый помощник садовода аккумуляторный многофункциональный инструмент ISIO, предназначенный для формирования кустов и краев газона. Система Multi-Click упрощает замену принадлежностей. Литий-ионный аккумулятор 3,6 В обеспечивает до 50 минут работы без подзарядки, а встроенная антиблокировочная система Bosch обеспечивает отсутствие блокировок. Инструмент имеет удобную эргономичную конструкцию. При весе всего 550 г ISIO удобен в работе и хранении.
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Незаменимый помощник садовода аккумуляторный многофункциональный инструмент ISIO, предназначенный для формирования кустов и краев газона. Система Multi-Click упрощает замену принадлежностей. Литий-ионный аккумулятор 3,6 В обеспечивает до 50 минут работы без подзарядки, а встроенная антиблокировочная система Bosch обеспечивает отсутствие блокировок. Инструмент имеет удобную эргономичную конструкцию. При весе всего 550 г ISIO удобен в работе и хранении.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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