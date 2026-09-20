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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
320 руб.  520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS)
320 руб. -38%
520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
120

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS)

ExeGate ExtraPower EP12025S3P - 120-мм вентилятор с фиксированной скоростью вращения 1800 оборотов в минуту, подшипником скольжения и максимальным уровнем шума 26 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
ExeGate ExtraPower EP12025S3P - 120-мм вентилятор с фиксированной скоростью вращения 1800 оборотов в минуту, подшипником скольжения и максимальным уровнем шума 26 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025S3P 120x120x25 мм 3pin 1800RPM 26dBA (EX283388RUS) - по цене 320 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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