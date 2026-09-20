Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco M4 Pro УТ000029602 черный
Чехол (клип-кейс) Redline УТ000029602 плотно прилегает к поверхности телефона, оставляя открытой переднюю панель. Он защитит корпус телефона при падении, предотвратит появление сколов и царапин. Чехол разработан специально для Xiaomi Poco M4 Pro, он точно повторяет контуры смартфона, размер камеры и расположение динамиков. Чехол выполнен из мягкого и пластичного силикона. Он легко устанавливается на смартфон, и так же легко снимается, сохраняя при этом свою форму. Материал легко выдерживает действие высоких температур. Лёгкий и тонкий силиконовый чехол почти не ощущается на смартфоне и не добавляет ему габаритов. Цвет чехла, черный, гармонично вписывается в дизайн смартфона.
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Теги товара: силиконовые
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Теги товара: силиконовые
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