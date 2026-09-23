Top.Mail.Ru
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Realme C35
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное средство защиты экрана вашего устройства от царапин, ударов и других внешних воздействий. Изготовленные с использованием высококачественных материалов, эти аксессуары обеспечивают максимальную прозрачность и четкость изображения, не искажая цветопередачу и сенсорные функции телефона. Толщина защитного стекла всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным на экране и не добавляет лишнего объема вашему устройству. Благодаря твердости 9H, стекло выдерживает значительные механические нагрузки и надежно защищает экран от царапин и сколов. Бренд BoraSCO гарантирует высокое качество и долговечность продукции, обеспечивая ваш смартфон современными и эффективными средствами защиты. Простота установки и отличная адгезия к поверхности экрана делают процесс наклейки быстрым и удобным, а ваш телефон получает надежный барьер от повседневных повреждений.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Realme C35
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное средство защиты экрана вашего устройства от царапин, ударов и других внешних воздействий. Изготовленные с использованием высококачественных материалов, эти аксессуары обеспечивают максимальную прозрачность и четкость изображения, не искажая цветопередачу и сенсорные функции телефона. Толщина защитного стекла всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным на экране и не добавляет лишнего объема вашему устройству. Благодаря твердости 9H, стекло выдерживает значительные механические нагрузки и надежно защищает экран от царапин и сколов. Бренд BoraSCO гарантирует высокое качество и долговечность продукции, обеспечивая ваш смартфон современными и эффективными средствами защиты. Простота установки и отличная адгезия к поверхности экрана делают процесс наклейки быстрым и удобным, а ваш телефон получает надежный барьер от повседневных повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная рамка - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...