Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
Объем, л
35
Охлаждение
до -20°С
Потребляемая мощность, Вт
60
Питание от бытовой электросети
220В
Питание от бортовой сети автомобиля
12В, 24В
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539301
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Описание товара Автохолодильник Starwind Mainfrost M7 35л 60Вт серый
Вместительный автохолодильник StarWind Mainfrost M7 – это лучшее решение для путешествий на собственном транспорте и пикников. Девайс обладает вместительной внутренней камерой – в неё помещается до 35 л объёма. Этого хватит на запас еды для большой семьи. При этом прибору требуется всего 60 Вт мощности, чтобы охладить содержимое в диапазоне от -20 градусов до комнатной температуры. Нижняя грань практически граничит с морозильником. Питаться устройство может как от стандартной бытовой электросети с напряжением 220 В, так и от бортовой сети автомобиля, в том числе и компрессора. Это делает его эргономичным и удобным.
Вместительный автохолодильник StarWind Mainfrost M7 – это лучшее решение для путешествий на собственном транспорте и пикников. Девайс обладает вместительной внутренней камерой – в неё помещается до 35 л объёма. Этого хватит на запас еды для большой семьи. При этом прибору требуется всего 60 Вт мощности, чтобы охладить содержимое в диапазоне от -20 градусов до комнатной температуры. Нижняя грань практически граничит с морозильником. Питаться устройство может как от стандартной бытовой электросети с напряжением 220 В, так и от бортовой сети автомобиля, в том числе и компрессора. Это делает его эргономичным и удобным.
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