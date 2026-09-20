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Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый купить с доставкой в Москве
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Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый

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Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 1
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 2
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 3
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 4
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 5
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 6
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 7
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 8
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 9
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 10
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 11
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 12
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 13
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 14
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 15
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 16
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 17
Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 1
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 2
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 3
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 4
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 5
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 6
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 7
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 8
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 9
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 10
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 11
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 12
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 13
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 14
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 15
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 16
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 17
  • Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539300
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Размеры в упаковке, см
72х53х40
Вес, кг.
15.76

Описание товара Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый

Холодильник автомобильный Starwind Mainfrost M8 подключается к бортовой сети 12/24 В через прикуриватель. Он обладает двумя камерами с общим объемом 45 л. Система компрессорного охлаждения с температурой до -20°C помогает сохранять свежесть продуктов и напитков. Панель управления с кнопками и LED-дисплеем позволяет настраивать подходящую температуру. Холодильник Starwind Mainfrost M8 выполнен в корпусе из ударопрочного пластика. С боковых сторон предусмотрены ручки для удобного перемещения. Среди особенностей модели – возможность питания от электросети.

Отзывы о товаре Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Автохолодильник
Описание
Холодильник автомобильный Starwind Mainfrost M8 подключается к бортовой сети 12/24 В через прикуриватель. Он обладает двумя камерами с общим объемом 45 л. Система компрессорного охлаждения с температурой до -20°C помогает сохранять свежесть продуктов и напитков. Панель управления с кнопками и LED-дисплеем позволяет настраивать подходящую температуру. Холодильник Starwind Mainfrost M8 выполнен в корпусе из ударопрочного пластика. С боковых сторон предусмотрены ручки для удобного перемещения. Среди особенностей модели – возможность питания от электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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