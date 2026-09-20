Штатив Levenhuk Level PLUS VT10
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Характеристики
Описание товара Штатив Levenhuk Level PLUS VT10
Levenhuk Level PLUS VT10 может исполнять две функции: напольного штатива и ручного монопода. С него можно полностью снять центральную штангу, чтобы использовать ее отдельно. Штатив прекрасно подходит для установки легкой техники: фото- и видеокамер, смартфонов, осветителей, оптических приборов. Максимальная нагрузка на штатив не должна превышать 2 кг. Удобно, что в комплектацию уже включен чехол для транспортировки и хранения, поэтому штатив хорошо подходит для путешествий и походов. Для установки техники используется быстросъемная площадка с креплением 1/4 дюйма. Она фиксируется на поворотной штативной головке, которая может совершать полный поворот на 360° в горизонтальной плоскости. Также доступны направления вверх и вниз. Установочную площадку можно откинуть вбок на угол до 90°. На всех осях присутствуют фиксаторы – винты-барашки. Высоту штатива можно регулировать в широком диапазоне: от 460 до 1760 мм. Можно выдвинуть или задвинуть ножки, закрепив их в нужном положении быстрозажимными флип-замками. Также отдельной ручкой можно поднять или опустить центральную штангу. При установке штанги в самое высокое положение рекомендуется повесить на центральный крюк утяжелитель – это повысит устойчивость штатива. Чтобы установить штатив максимально ровно относительно горизонта, используйте встроенный пузырьковый уровень.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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