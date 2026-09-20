Top.Mail.Ru
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 1
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 2
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 3
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 4
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 5
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 6
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 7
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 8
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 9
Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 1
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 2
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 3
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 4
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 5
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 6
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 7
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 8
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 9
  • Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
250

Описание товара Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50

Discovery Crafts DGL 50 – это лупа-очки с парными комплектами сменных линз. Она дает возможность изучать мелкие объекты на увеличении от 10 до 25 крат (с шагом в 5 крат). Имеет подсветку, поэтому может использоваться в помещениях со слабой освещенностью и даже ночью. Эта лупа отлично подойдет для работы часового мастера, ювелира или реставратора, а также для технического хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое значительно легче обычного, поэтому при длительных наблюдениях этой лупой пользоваться намного удобнее. При этом линзы передают контрастную и четкую картинку и устойчивы к случайным повреждениям. Линзы можно отворачивать наверх, если требуется осмотреть рабочую область без увеличения. Светодиоды подсветки находятся рядом с линзами, угол наклона можно регулировать, питание – батарейки. В качестве крепления на голову можно выбрать одно из двух, входящих в комплект: текстильное с регулировкой длины или очковую оправу.

Отзывы о товаре Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Crafts DGL 50 – это лупа-очки с парными комплектами сменных линз. Она дает возможность изучать мелкие объекты на увеличении от 10 до 25 крат (с шагом в 5 крат). Имеет подсветку, поэтому может использоваться в помещениях со слабой освещенностью и даже ночью. Эта лупа отлично подойдет для работы часового мастера, ювелира или реставратора, а также для технического хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое значительно легче обычного, поэтому при длительных наблюдениях этой лупой пользоваться намного удобнее. При этом линзы передают контрастную и четкую картинку и устойчивы к случайным повреждениям. Линзы можно отворачивать наверх, если требуется осмотреть рабочую область без увеличения. Светодиоды подсветки находятся рядом с линзами, угол наклона можно регулировать, питание – батарейки. В качестве крепления на голову можно выбрать одно из двух, входящих в комплект: текстильное с регулировкой длины или очковую оправу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...