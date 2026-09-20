Лупа складная БелОМО ЛП-3 10х 09
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
алюминиевый сплав
Материал оптики
стекло
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
10
Дополнительно
трехлинзовая
Габариты
36x28x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Лупа складная БелОМО ЛП-3 10х 09
Лупа складная ЛП-3 10х 09 – компактный оптический прибор с системой из трех стеклянных линз
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
алюминиевый сплав
Материал оптики
стекло
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
10
Дополнительно
трехлинзовая
Габариты
36x28x25 мм
Страна производитель
Китай
Лупа складная ЛП-3 10х 09 – компактный оптический прибор с системой из трех стеклянных линз
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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